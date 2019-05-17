鄭俊弘6月補拍《法證IV》望幾日搞掂

歌手鄭俊弘（Fred）到電台宣傳《鐵探》主題曲《鐵石心腸》，雖然劇集已播完，但開心劇集可以在Netflix播，全世界觀眾都可以睇到。他又表示之後會有其他劇集主題曲，但《法證先鋒IV》就會唱插曲，講到6月頭要補拍，他表示未有太多戲份補拍：「應該拍幾日。（你同黃心穎唔太多對手戲？）唔算太多，雖然係一齊住，但屋企戲10場以內，劇組都話希望6月可以拍晒補拍嘅戲份。」但講到頂替黃心穎的湯洛雯仍未減到肥，他笑言：「到時就ok㗎喇，到時冇得瞓自然會瘦。」



問到補拍可有影響原本工作？他表示：「又冇，都係錄音，所以都OK。」講到頭兩輯《法》他都有份演，現時再參與第4輯，他表示很開心：「今次啲角色全部唔同，今次都係做法證部，但就高級啲，但同以往好唔同，因為10幾年法證部啲科技都發達晒，我哋要特登上堂，講啲嘢又更加難背，因為要講埋英文先再講廣東話解釋，所以好專業。（嚟緊補拍唔使呢啲？）好彩都係傾偈吹水戲，嗰啲對白即食，好輕鬆。」他又表示下周會到郵輪上舉行Mini concert：「都係第一次喺郵輪上唱歌，到時會出去公海，瞓一晚就返番嚟。（你會唔會暈船浪？）又唔會嘅，同埋都係大船，所以都唔怕。」