囡囡出世！李妮立即宣布失戀

前亞姐冠軍李妮去年榮升人母，在美國低調誕下女兒Phyllis，她接受東網電話訪問時表示一直都有生b計劃：「我之前花咗唔少時間喺工作同公職上面，之後再有bb就更完美，然而當公職完咗，小生命就出現，時間啱啱好。呢個bb係期待已久，我同老公都非常開心。」



她稱女兒出世時，令她感覺很震撼，一個生命的誕生很美麗及有種難以言喻的幸福感，有種感恩的心，覺得生命是天賜，難以用言語解釋，又指bb的一對眼睛跟老公一模一樣：「囡囡真係老公嘅前世情人，除咗生到餅印之外，佢哋嘅感情，我可以宣布我失戀，但係好開心。（追多個？）都好正常，朋友都會講有女會唔會追仔，都希望，會努力，其實仔女都冇所謂，但爸爸話生到十個女，十個我都好開心、好鍾意，總之順其自然，最重要係bb健康同快樂成長。」問到為何在美國產女？李妮解釋老公在當地有公司，每年暑假兩人都會在美國，剛好其預產期是暑假，所以順理成章地在美國生bb，她說：「老公喺美國有公司同屋企，美國係半個屋企，生嘅時候請咗個好好嘅陪月，依家坐完月身體OK就返嚟香港。我仍然有工作，我自己有公司，不過我注重屋企多啲，依家有埋小朋友，各方面喺時間上要配合，自己同朋友時間會少咗，但朋友都好體諒，公司同事都好幫手，我都會繼續做公益，希望將來可以帶埋囡囡一齊做。」