「爆粗」惹禍！曾樂彤新歌入雪櫃

英皇歌手曾樂彤在2018年度樂壇頒獎禮連奪多個新人獎，獲公司力捧的她本來乘勢推出新歌。她更曾在三月中一個音樂頒獎禮上，公開演唱新歌《太陽蛋》，並在台上透露將在四月一日愚人節推出，叮囑歌迷密切留意，隨後又在社交網發文作預告宣傳，但時至今日新歌依然「冇影」！據知推出無期，與她早前在網上「爆粗」鬧網民有關。



道歉都冇用



曾樂彤當晚表演後，因有歌迷質疑她「咪嘴」，她即在社交網的限時動態上載自己苦練唱歌片段，留言嗌網民肯定唱功，不過她加了句「micnlm」，令人聯想到是粗口諧音，引起網民群起追擊。雖然她火速道歉，但已辣㷫網民，一發不可收拾，不單在網上討論區日日鬧爆，甚至連她與師兄陳家樂拍攝的電器廣告，也遭網民狂轟。所以英皇一方不敢在四月推出其新歌，怕功虧一簣，宣傳不成，觸動網民神經再令她成為戰靶，惟有將其《太陽蛋》暫且「急凍」，希望將來有機會才重出生天。



新歌推出無期



就曾樂彤的新歌推出無期，其經理人霍汶希回覆：「我們唱片部原定推出《太陽蛋》，但在製作途中收到另外一首新歌，公司覺得更加適合，所以決定轉歌，而且首新歌將會在5月底同大家見面。」