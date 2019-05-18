東方日報C1：李泳豪怒斥失實擬告《蘋果》誹謗

近年由武指、演員搖身一變成為人氣廚神的李家鼎，去年殺入商界，與拍檔開設食肆。前晚《蘋果》網站報道指李家鼎位於中環的食肆，早前遭十多名黑衣人搗亂及追債。李家鼎昨晚發聲明指報道嚴重失實，兒子李泳豪亦指餐廳無欠債，沒有被十多名黑衣人搗亂：「呢件事我哋已經交由律師處理！」並已發律師信控告《蘋果》誹謗！



李家鼎兩年前開始進軍飲食業，與拍檔在銅鑼灣開食肆，去年再於中環開新店，生意不俗。不過《蘋果》網站前晚報道指母親節當日，李家鼎位於中環的食店曾被滋擾，十多名穿黑衣的人，手持兩個紙紮公仔入店內搗亂兼追債。



沒有叫囂場面



有片有真相，事實與報道內容竟不符！昨日李家鼎兒子李泳豪提供兩段CCTV片段，第一段片記錄時間為5月9日晚上7時52分，兩名分別穿深色及灰色外套的男子，捧着大紙箱抵達銅鑼灣店，然後拆開紙箱，拿出兩個紙紮公仔，並將紙牌掛在紙紮公仔身上，寫上一個人名及「生意興隆」，食肆女接待員出言制止，但兩男子未有理會，更用手機拍下紙紮公仔才離開。



第二段片的記錄時間是同一晚的8時25分，地點是中環店，兩名男子將兩個紙紮公仔放在食肆門口，食肆兩名男職員即上前查問，雙方談了幾句後，二人同樣以手機拍下紙紮公仔才離開。由於他們的衣着與第一條片的很相似，疑為同一批人。而兩段片中，均沒有出現有人追債叫囂及搗亂場面。



放紙紮公仔行為「細路」



對於食肆被指在母親節當日遭人上門追債，李泳豪接受訪問時表示：「當日唔係母親節，爹哋同餐廳拍檔亦都冇爭人錢，反而係有人爭我哋拍檔嘅錢！呢件事我哋已經交由律師處理，亦會控告《蘋果》誹謗！」並指已向《蘋果》發出律師信。至於李家鼎亦強調餐廳沒有欠債，覺得放紙紮公仔等行為很「細路」：「呢個世界咩人都有！」



而負責營運食肆兼老闆之一的張先生表示，日前有人曾到食肆採訪，但全程沒有出示記者證：「佢哋好唔專業，我哋當然唔會答佢哋嘅問題，完全報道失實。放紙紮公仔呢件事，我哋已經報警備案。」



漏夜發嚴正聲明



李家鼎的食肆傍晚發出嚴正聲明，澄清鼎爺私房菜集團沒有欠債，指有人之行為存心誣衊及中傷。又指報道嚴重失實，並沒有出現十多位黑衣大漢於食肆內橫行大叫，實情是兩名送貨員將紙紮公仔放在兩間餐廳門口，拍照後便離去，全程均有閉路電視片段作證。又指「該些傳媒沒有進行雙方求證便胡亂捏造內容」，嚴重損害餐廳及持份者聲譽。聲明提到：「立心不良的人為求收取報料費，而不擇手段向傳媒虛報誇大失實之內容。」



聲明最後指《蘋果》於昨午五時許修改報道內容，但所作所為有圖為證，非修改內容就能補償對牽連者的傷害。



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