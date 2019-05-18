扮聲搞氣氛　Jason Mraz港騷帶埋布公仔合唱

曾榮獲多項格林美音樂獎的美國著名唱作男歌手Jason Mraz，昨晚第三度來港舉行一連兩晚名為Good Vibes的巡迴演唱會。今次是他相隔4年再度來港演出。一身招牌打扮的Jason於晚上八時十五分在獨立女子樂隊Raining Jane陪同下出場，並以名曲《Long Drive》為粉絲熱一熱身！



全場拎住結他默默唱的Jason偶然亦搞下笑製造氣氛，他唱到《Unlonely》叫觀眾高舉隻手，他就笑言自己着住外母送贈的Jumpsuit（連身衣）太窄，令到隻手唔可以舉得太高！之後他帶領現場觀眾大玩人浪以及和唱來搞氣氛。此外，他亦自爆年幼時最喜歡聽吸塵機的「歌聲」，每次唱歌都會開着吸塵機來「伴奏」，而他更叫觀眾即場發出自己最喜歡的吸塵機聲音。扮吸塵機聲之外，Jason唱《Lucky》時亦即場「玩聲」扮海鷗叫。



除了全晚有女子樂隊伴奏同和唱之外，Jason唱到《More than Friends》時亦請來「特別嘉賓」合唱，就係一隻命名為「受訓中的Meghan」的布公仔，原本首歌是Jason與女歌手Meghan Trainor合唱，唱完首歌之後，Jason笑言Meghan好攰。而唱到首本名曲的「飲歌」《I’m Yours》時即掀起全晚高潮。唱到Encore部分最後一曲《Love Someone》時他更改歌詞話love Hong Kong，冧盡港迷！香港演唱會完畢之後，Jason還會到曼谷及台北開騷。