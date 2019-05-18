新人入場！鞏俐婚訊曝光後首拖老公襲康城首映

53歲的國際影后鞏俐近日於《第72屆康城電影節》期間被爆與拍拖多時的70歲法國電子樂大師Jean-Michel Jarre秘婚，消息震撼全城！二人今晨自婚訊曝光後，首度夫妻檔出動，現身主競賽電影《Pain and Glory》首映禮，穿上金色高貴晚裝的鞏俐全程與老公十指緊扣，與日前單拖現身開幕禮紅地氈神情Cool爆大不同，對鏡頭展示出招牌笑容，二人又不時揮手與粉絲打招呼，似足新人入場，場面Sweet！



至於鞏俐日前受訪時形容電影節是電影盛會並非時裝騷天橋，自言基本標準就是不要浮誇，言談間流露與奇裝搶鏡奀星截然不同的氣度，獲網友大讚！今晨亦繼續有華人星襲紅地氈，包括女星辛芷蕾及關曉彤，前者以羽毛裝示人，後者就着上水晶透視裙上陣，同場仲有影星安芭赫德（Amber Heard）、人氣歌手Madison Beer及索模Anja Rubik大開中門上陣，場面星光熠熠！而電影名導艾慕杜華（Pedro Almodovar）與男女主角安東尼奧班達拉斯（Antonio Banderas）與彭妮露告絲（Penelope Cruz）到場時亦獲大批粉絲歡呼支持！

