【人生一大決定】傅嘉莉為愛貓簽字爆喊

藝人傅嘉莉（Kelly） 屋企養咗兩隻貓貓，其中一隻貓仔Bebe早前耳仔受細菌感染折磨 ，令Kelly非常心痛，佢尋日發長文透露為Bebe做咗人生一大決定，安排佢接受一個大手術。 Kelly表示下呢決定之前，猶豫咗一段好長嘅時間，除咗考慮到手術嘅風險、愛貓嘅年紀同身體狀況外，更加要顧及愛貓嘅感受，所以佢搵咗動物傳心師幫手：「傳心師說Kelly，你真的想聽BeBe嘅諗法？你聽到會好心噏。BeBe話佢唔想死，想一直守護你，知道自己年紀大，唔想冒風險，怕自己手術後醒唔番，以後見唔到你，寧願自己忍受病菌折磨。」



順利完成手術



聽到呢度，Kelly 就忍唔住爆喊，到佢簽字決定為Bebe做手術一刻，佢依然不停問自己呢個決定啱唔啱。好彩最後Bebe都順利完成手術，仲好開心一醒就見到Kelly ：「初初幾分鐘，佢完全沒氣力躺着，之後突然間用全身嘅力，企起身撲去閘門親近我，用有傷口的頭貼近圍邊嗲我，我感覺到佢好開心見番我，醒番真的見到媽媽，我好感動，BeBe好叻叻！」



點都係咁靚仔瀟灑



Kelly 仲好感性咁話Bebe係上天畀佢嘅禮物，仲話雖然依家Bebe因為做手術而剃咗毛，但喺佢眼中，愛貓咩樣都係咁靚仔瀟灑可愛！網友睇完段長文都畀佢哋深厚嘅感情而感動，仲祝福Bebe早日復原，健健康康咁繼續陪住Kelly！



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