向網絡進發！做KOL有「錢」途

近年愈來愈多藝人向網絡進發，開始做網紅（KOL），這個行業大有錢途，像孫耀威在大陸直播兩小時，已袋百萬人仔，可見錢途無可限量！近年網紅種類繁多，好像陳琪、葉翠翠分享家事常識、湊仔心得，重點教人買嘢，兩人勢均力敵；譚杏藍雨僑都教人化妝扮靚、陳倩揚教煮食，仲有夫妻檔陳智燊和宋熙年，網絡咁大，各有各市場！



1.陳琪

與胡諾言育有兩女一子的陳琪，近年開設社交網「胡C9」平台，有近10萬粉絲，經常淡妝出鏡的她，小女人貼地形像入屋，她的直播沒有花巧包裝，背景都是一面牆，再加一個暖水杯便玩直播，口水多多的她，直播期間不時大笑，由於她自爆入行前做過超市收銀兼執貨，買平嘢有經驗，完全捉摸到太太們購物心態。



2.葉翠翠

葉翠翠幾年前開始由港姐變網紅，致勝之道是她鍾意研究保健養生、勤力護膚及做運動，生完兩個仔後，仍然fit過婚前，成為太太們的模範，故吸納不少粉絲。翠翠做直播前，通常會做定大量資料搜集，又圖表又資料一大叠，唔講仲以為她是研究生，將產品多角度分析和研究。而翠翠的白色貓咪（大公主）經常出鏡，長期黐實主人聽住直播，有大公主這位鐵粉，氹得網民更開心。



3.譚杏藍

經常在社交網發布得意短片的譚杏藍（小花），素顏上陣，對着鏡頭示範化妝恤髮，手到拿來，做了網紅多年她，已儲了一班鐵粉，社交網座擁50萬追隨者之多。



4.雨僑

又是演員、歌手，又是Beauty Blogger的雨僑，早在2010年已在社交網教人化妝，曾揚言不會介紹試過不好用的產品，故有「最有良心」美妝達人之稱！



5.陳倩揚

育有兩子一女的靚媽咪藝人陳倩揚，集多種功能於一身，除能夠在網上分享育兒心得，又會講化妝扮靚外，她更入得廚房，經常會直播煮嘢食，是多功能網紅。



6.陳智燊宋熙年

陳智燊和宋熙年近來夫妻檔在網上開設頻道，他們一時孖住吃好東西，一時行街shopping，最得意是他們會拍兩個版本，一個廣東話一個英文版，甚有特色。