勁任性！Mr. 紅館騷唱冷門歌滿足自己

樂隊Mr. 舉行紅館演唱會，首場獲樂隊Supper Moment、雨僑與老公羅力威、關楚耀、江若琳和老公蕭潤邦、歐陽妙芝、余德丞等捧場。演唱會開場以文字畫面介紹Mr.十年前推出首張專輯《Mister》，然後呈現了樂隊十年來的經歷、聽到過的種種大事，站在螢幕後的Mr.與樂手們分享五子多年來作品，結他手Ronny（黎澤恩）說：「演唱會上半段都是Mr.最想在舞台上分享的作品。」而他們亦笑言這次演唱會有點任性地好想演繹一些較「好玩」、較少唱的作品去滿足自己，幸好大家都好接受。



演唱歌曲《走獸》前，有一把好可愛的小女孩聲音數「One Two Three Four」，原來小女孩是今次專誠由加拿大回港力撐Mr.演唱會並擔綱音樂總監的Jerald Chan（陳哲廬）女兒的聲音，Mr.更在台上分享當年的艱難時期好多謝Jerald一直鼓勵並為他們在背後所做的一切，從此他亦成為了五子的精神領袖。



當成員介紹一眾樂手時，鼓手Tom（杜志烜）說到這次有份唱和音及彈奏結他的其中一員是Pandora樂團主音Tony，一直很喜歡Mr.的Tony直言好榮幸可以參與這個好有紀念性的演唱會。Tom覺得Pandora有種傳承感覺，好特別。而主音Alan（布志綸）提及在香港做音樂創作真的好困難，目前Mr.的經理人公司就是他們入行前成員們所開的獨立公司，整件事就好像走了十年了，然後還原成長。



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