吳鎮宇為王菀之再踏台板：令我大開眼界

藝人吳鎮宇與王菀之（Ivana）出席舞台劇發布會，身兼多職的Ivana今日在台上亦擔任司儀一職，講到連劇本都由她親自翻譯，她表示總共修改了四次。問到舞台劇的投資金額？鎮宇即為Ivana解圍：「大家計一計就得，有咁多Live bands、教唱歌、排舞老師全港都數一數二，好多嘢都價值不斐。（你都係重金禮聘？）我唔辜負大家就算！」原本不打算再參演舞台劇的鎮宇，被Ivana的誠意打動，他說：「好似冇咩得着，唔係舞台劇畀唔到我，而係我想合作嘅人已經冇機會。但菀之搵我時有同佢講我想做音樂劇，我求其一句說話，菀之就拍晒心口，估唔到佢一手包辦，令我大開眼界。」



舞台劇將會進行13場公演，問到兩人會否有壓力？有舞台劇經驗的Ivana也直言好大壓力，而鎮宇則表示無有怕：「我係唔識驚嘅人，大家有冇睇《難兄難弟》呀？哈哈，到時有專人指導，只要唔好犯蠢就得。聽到啲音樂已經好興奮，喜歡一樣嘢就有熱情，我唔係被迫㗎！舞台好神奇，唔需要準備太多，圍讀完已經記得大部分台詞。」Ivana大為驚訝：「咁快！我一頁紙都未記得！」