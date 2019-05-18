後悔撕爛前夫照片　柳影虹唔想女兒掛住爸爸

現年63歲的殿堂級歌手柳影虹接受車淑梅訪問，當地15歲的她參加歌唱比賽節目《聲寶之夜》獲評四盞燈（爆燈）入行，歌唱事業最高峰之時，是整條彌敦道，共九間一級夜總會的重點駐場歌手。她笑言：「人人說D嘟嘟姐（鄭裕玲）係『鄭九組』，其實我都係『柳九場』！如果每場千多人，每日九場，我唱咗幾多場紅館Show？」



怕分薄女兒同後父感情



被問及舊情史，柳影虹坦言首段婚姻為她帶來遺憾，因18歲時遇上一位俊男，並跟對方結婚，可惜對方不務正業，令她非常失望，至19歲，更成為了單親媽媽。她謂：「我非常後悔將對方所有相片撕爛，個女從未見過生父面貌，呢個係我人生其中嘅遺憾，我承認係自私，我唔想個女掛住爸爸，而分薄咗同後父嘅感情，果然佢哋兩個嘅感情有陣仲好過同我！」



唔想嫁警察



女兒12歲時，柳影虹認識了現任丈夫周富祥，是警界中的「神槍手」，她向主持人坦白承認：「我本來唔想嫁差人，想嫁商人，起碼有啲錢可以養女……但佢（周富祥）係個工作狂，同我第一個丈夫有好大反差。佢畀我嘅感覺就好似醫生、律師、銀行家咁，好有修養，我諗唔嫁佢我會後悔，除非李嘉誠追我啦！哈哈！」



不離不棄



柳影虹為了照顧患有癌症的父母，於年輕時退出娛樂圈長達20年現才復出，她覺得值得：「我嘅最高榮譽就係喺家中！」她又透露：「因早年有人想佢（老公）坐監，要佢一生嘅努力被推翻至身敗名裂，以為佢老婆係明星，出咗事一定會遠走高飛，但嗰個人想唔到呢個明星係唔會走！」回想丈夫當年像人間消失，原來他被廉政公署請去「喝咖啡」，兩日後他終於來電要她放心，因他是無辜的。