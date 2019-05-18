周志文攻入10分！張致恒零入球賴呢樣嘢

藝人張致恒（Steven）和周志文參加《Panasonic學界籃球邀請賽》，二人均代表「警察大使隊」，現場所見Steven得零分，而且不少蝦碌，成為現場的開心果。他笑說：「表現好好，我負責坐暖啲櫈，等大家唔會凍親個Pat Pat。」周志文亦讚Steven表現好好，讚對方是全場最佳球員：「Steven好落力幫大家打氣，嗌到聲沙。」Steven也笑言全靠自己給予正能量方泳琳，她才頻頻入波。



戴眼鏡實入到波



周志文平日一向有打籃球，球技出名不俗，是日他的表現亦十分出色，分別獲兩球三分波，兩球兩分波，共得十分。不過他說早前腰傷關係，休息了兩三個月無比賽，故也擔心表現，但現場見大家都好認真，觀眾反應亦好好，故愈打愈順。至於得零分的Steven，再三強調說：「我唔係打得差，我負責守底，做防守，同埋爭啲偷到一球波，我無戴眼鏡咋，如果唔係一定入到波！以前打波多啲，最近轉咗做飛鏢手，掟飛鏢運動量都好大，流好多汗，努力減肥中。」



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