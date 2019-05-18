獲秋元康作新歌　山口真帆開離隊騷告別NGT

日本女團AKB48的新潟姐妹組合NGT48，隊中23歲成員山口真帆今年1月驚爆疑有隊友勾結兩名男粉絲在其寓所埋伏，令她險遭強姦。事後兩名男粉絲獲警方釋放，而NGT高層亦放生涉事NGT成員，反指受害人山口是攻擊公司的加害者及強迫她公開道歉。連串醜聞令NGT形象破產，山口疑遭炒魷於上月宣布離隊，一直力撐她的隊友長谷川玲奈及菅原里子亦決定離隊。



三人於今日在NGT48容納250人的劇場內舉行離隊騷，場外聚集大批未能抽中門票的歌迷。有別於過去AKB家族其他成員的離隊騷，是次只有三人演出，其餘隊友不會參與。三人為了頂替其他隊友的演出部分，連日來的都廢寢忘餐練習及綵排。



開騷前，山口開咪表示：「雖然我將以偶像的身份畢業，但為了與大家再會，與我會繼續努力，請容我向大家說聲再見，不要哭。」台上的螢光幕播出回顧三人過去的相片後，三人滿臉笑容登場載歌載舞。



演唱會中段時，日下部愛菜、小熊倫實、角尤利婭、高澤朋花及高橋七實5名成員驚喜現身擔任嘉賓，與山口等人翻唱欅坂46 的歌曲《黑羊》。安歌時，山口、長谷川及菅原分別朗讀親筆信，山口喊住向過去4個月與她共同進退的兩位隊友表示感謝，並在最後演唱由監製秋元康為三人創作的新歌《太陽多少次也會》。

