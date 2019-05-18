曾展章花12年寫書　林建明怕等到死催交稿

藝人林建明丈夫兼前無綫高層曾展章的歷史著作最近面世，而今年適逢林建明成立的心晴行動十五周年，該書會為心晴行動作義賣。今日夫婦倆現身新書發布會，曾展章透露新書花了十二年寫，他笑言：「我預計要花十五年時間去寫，不過太座落咗命令，要我今年寫完。（過程中有咩難忘事？）好多古字都係一字多義，當我翻查粵語讀音時，有時會拍案驚奇，但可惜搵唔到知音同我分享。而咁多年來要太座對住我呢個宅男老頭子，因為我要喺書房寫作，而且唔可以傾偈，否則會分心，亦好少應酬，咁多年都冇同過太太出埠。（會點同太太補數？）我都係等候太太發落。」



林建明笑指十多年來也習慣了這種相處模式，怕突然改變自己適應不了：「至於我點解要催，因為我見佢好似寫極唔完，如果我唔催佢，我怕到我死嗰日，佢都仲寫緊。（會點慶祝？）唔諗住，因為我仲要做運輸工作，趁放暑假前將啲書送去各個中學，送到嘅我都自己送，太遠就冇辦法，我都唔知點解要搞到咁辛苦。（之後會同老公去邊度旅行放鬆吓？）我嘅旅行計劃都好密，嚟緊我會同朋友去西藏，不過冇預佢（老公）。」另外，章展章身為吳綺莉契哥，問他有否留意對方的近況？他不欲多談：「佢大個女，識得點去解決。今日唔講呢樣嘢喇！」