球技和當年差不多　陳家樂：都係入唔到波

「男神」陳家樂參加《Panasonic學界籃球邀請賽》，以「警察大使」隊成員出賽，可惜籃球技術較為遜色，落場幾次都未能得分，但勝在超落力，在球場上來回喪跑追波，搞到氣咳，而且防守出色，力抗身材比他高大的對手，絕對是「最有運動精神」的隊員。



方泳琳連入五球三分波



家樂接受訪問時表示，早在6、7年前已參加過同一個球賽，感謝再獲大會邀請，又指其球技和當年差不多：「都係入唔到波，但我已經盡力防守。」談及所屬球隊輸了三分，他覺得有「少少唔抵」，但大讚同隊的女將方泳琳好犀利：「佢連入五球三分波，好難忘，到臨輸波最後一刻前，我都想落場幫手追分。」



田徑隊出身望零的突破



原來家樂平時的運動是踢足球，但落場打籃球時多數做「跑狗」：「落場打籃球，來回要跑得好快，好在我以前細個係田徑隊。」又說早前想再重投籃球的懷抱，以前覺得做籃球員要生得高大，不過見現時NBA最紅、勇士隊當家球星咖喱仔（Stephen Curry、史堤芬居里），雖然身高只得1米91（約6呎3吋），但表現出色，射球好準，令他愛上睇波，希望明年再有機會參加，可以零的突破！