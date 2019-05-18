真係拍《愛．回家》喇！歐陽震華群姐做一對

藝人歐陽震華（Bobby）今晚為處境劇《愛．回家之開心速遞》客串，眾人以古裝打扮亮相，劇中講述由許思敏飾演的群姐十分喜歡Bobby。



問到群姐見到Bobby是否心花怒放？她笑言：「係，我簡直唔記得對白，都唔識得講。」Bobby稱不用劇透，但今次會有少少動作及血漿場面，總之幾激烈：「我平時天熱通常做啲涼爽啲嘅嘢，不過今次返嚟拍，見番啲舊同事都非常開心，群姐喺《愛》係我超級粉絲，佢真人都係（我嘅粉絲），成日拎住我個紙板公仔出嚟，我都拍過條片畀佢。」群姐坦言收到的時候開心到睡不着。



Bobby續說一直希望可以面對面跟群姐對戲，又指難得《愛》的編劇如此賞面，在劇中不時提起他的名字：「今次當完咗群姐一個夢，之前成日都畀粉絲網民問我哋幾時有合作，我自己同珍姐（曾勵珍）主動講想返嚟客串兩集，佢諗咗一排，以為我講笑，第二次返去聽下一套劇嘅古仔嘅時候，我再問珍姐，終於成事。」



講到今日的場口，他指兩人會飾演一對，他會挨在群姐的懷中：「我做祝枝山，佢做名伎。今晚會拍妓院戲份，佢會跌落我懷中，所以群姐會吊威吔。」群姐即補充說自己賣藝不賣身。講到處境劇，Bobby稱上一部拍攝的處境劇已是1991年的《卡拉屋企》：「今次《愛．回家》寫我好過癮，滿足到觀眾要求，因為係做番我真人。」他又指年尾為無綫拍攝新劇，是一套警匪片，飾演警察與萬綺雯合作。