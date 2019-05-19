紅館爆催淚彈　Mr.呼籲保安畀樂迷一條生路

樂隊Mr.晚上完成第四個紅館騷《Everyone Concert 10演唱會》，台下星光熠熠，張繼聰與太太謝安琪帶同囝囝張瞻捧場，令粉絲起哄，劉美君、沈震軒、鄧月平、張耀揚、張紋嘉、許廷鏗及少爺占等齊來打氣，而主音布志綸（Alan）太太則與兒子Adam於觀眾席上欣賞演出。



甫開場時大銀幕用字幕顯示Mr.成軍10年、世界各地發生的大事。當唱到第二首歌時，現場氣氛已相當熱烈，Alan搞笑向保安說：「我哋個騷係畀企起身嘅，Mr.啲歌好安全，放佢哋一條生路啦！」



五子盡訴心中情



演唱會中段時，五子分別說出自己的心底話，Alan說：「呢個rundown完全自high，呢10年Mr.做過好多演唱會，好想將我哋嘅經歷放番喺演唱會，所以好多高低起跌。」而結他手Ronny則憶述11年前，低音結他手Dash向他們表示有唱片公司對Mr.有與趣的消息：「我當時就諗40歲嘅時候，想要一架跑車定……一張樂隊嘅CD呢？我終於選擇咗一張樂隊嘅CD！今日我已經過咗30歲零百幾日，我真係買唔起一架跑車，但我哋出咗11張樂隊嘅CD，可以放喺朋友跑車上播放！」真情告白十分感人！



食到黯然銷魂飯



Encore時，到鼓手Tom與樂迷分享：「電影《食神》裏面，主角史提芬周（周星馳飾演）喺最低潮、最唔開心嘅時候，食咗碗黯然銷魂飯。Mr.都有碗黯然銷魂飯，佢就係Jerald（演唱會音樂總監），每個人只要你經歷過高潮，而你又不幸經歷過低潮，我都希望你哋有自己嘅叉燒飯。」接着Mr.唱出《不屈》送給專程由加拿大返港的Jerald。



尾聲，成員Dash感觸地多謝好友張繼聰、謝安琪及陳偉霆一直支持。主音結他手MJ認為Mr.讓他尋回自己：「如果畀1,000次機會我，我都會繼續做多1,000次，行多1,000次呢條路。」Encore後歌迷久久不肯散去，Mr.再唱《如果我是陳奕迅》才正式落幕。