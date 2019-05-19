東方日報C1：黃婉曼隨時生得睇裝修冇避忌

懷胎九個月的前天氣女郎黃婉曼，在卸貨前夕，依然坐唔定，日前更落舖睇裝修，工人趕工現場沙塵滾滾，少不免瀰漫裝修物料揮發的有害氣體，但她竟然想闖入，老公隨即Man爆「禁足」！



預產期在本周、隨時生得的黃婉曼（Icy），臨盆在即仍然日日返工。日前她與老公馮柏基現身位於將軍澳的新Cafe，初時兩人站在門外眼望望，舖內有幾位工人正在忙着趕裝修，舖內空氣混濁，不時湧出一股濃烈的化學物料氣味，刺鼻難擋。



完全冇戴口罩的Icy，不時用手狂撥走氣味，期間一度想行入舖內視察裝修進度，老公即被其舉動嚇一嚇，為免老婆吸到「毒氣」，即出手阻止，並拉她走到另一邊較通風位置休息。之後兩人索性借用舖頭旁的售樓處寫字枱，與公司職員暫作開會用，不過Icy老公亦未放心，全程傍實老婆，以免她再走入舖。



開張搞百日宴



事後，Icy受訪坦言：「原本裝修預四月尾、五月頭搞掂，喺我生之前做埋Opening，我仲諗到好完美可以喺度搞Baby Shower！（之後搞百日宴囉？）係啦！」本身住大埔的她，當初選在將軍澳開舖，是因為第一份工在無綫做，對將軍澳有情意結，現在亦有意搬往該區居住，方便睇舖。



暫擱置再造人



本身育有一女的Icy今胎又佗女，曾經講過想生三個的她，表示計劃要暫停，全力做生意，問是否事業心重？她說：「又唔係，始終小朋友緊要。」不過她生大女時於九時入院分娩，但八時還在公司工作，而今胎卸貨在即，就連走佬袋也未執拾好，可見她事業心重。



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