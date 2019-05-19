爆鼻爆缸！迪子凌晨自爆被家暴：中咗兩拳

歌手迪子坐擁35E驕人上圍，更曾全裸拍MV，作風相當大膽。而最令人震撼的可說是她2017年底於韓國撼鋼櫈毀容事件，撞崩牙的她幸而後來獲贊助整容，總算重拾自信和美麗。



可是好景不常，今日凌晨她在社交網自爆被家暴，她表示：「5月19號3：15am再一次家暴事件發生在我身上。多謝。」她其後再發文指：「當家人變成都是會傷害你的人，你就會明白，你必須要更堅強。否則，很難繼續生存下去。」並配上全黑圖片，情況令人擔心。網友紛紛留言叫她加油，更有友人向她伸出援手，指有地方可讓迪子暫時棲身。



狗仔賴尿成被打「原因」



迪子在社交網自爆遭家暴，報警後剛從醫院回家的她接受東網訪問時，指遭胞弟打傷，鼻流血又腫及面有傷，幸好剛重整的鼻沒有歪，否則後果不堪設想。問到事發經過：「尋晚返Band房搞音樂，細佬同三個男仔friend都喺度夾Band，因為隻狗賴咗尿，其實好少事，抹咗佢就得，但佢就發晒大髀氣，啲朋友已經阻止佢，為免佢整壞我朋友惜畀我嘅電子音樂器材，喺我搬走舊嘢時，細佬就兩拳打埋嚟，打中我塊面，中咗鼻，流晒鼻血，面又傷咗，好痛，因為我2月剛剛去完韓國再『執』個鼻，好怕會歪咗，所以要報警保護番自己。」



為阿媽決定唔告胞弟



她說警察到場後，就送她到急診檢查，她說：「照咗X光，好在個鼻夠堅，冇歪到，但腫晒，仲好痛。」問可會控告細佬傷人？她稱因媽媽到醫院看她，而警察跟她媽媽說女兒被親人打好委屈，媽媽情緒激動，作為女兒的她為免加重媽媽壓力，決定不起訴胞弟傷人。問她可原諒弟弟，哭着的她說：「唔知，暫時唔會，暫時唔想見佢。（可會跟弟弟傾吓？）或者佢唔需要親人，佢成日為咗啲女人發脾氣，唔係第一次。（弟弟可有來電道歉？）冇囉。」不過言談間又透露媽媽重男輕女，她話：「阿媽一向好溺愛細佬，佢打到我咁，阿媽仲擔心細佬隻手有冇打腫到。」



「有時佢連阿媽都想打」



自言心靈的痛不及肉體痛的她，直說弟弟已非第一次打她，指幾年前，弟弟又突然發脾氣，在家中亂掟物件，她阻止時就遭弟弟用櫈「車」傷，她有報警求助，她又說：「嗰時屋企經濟環境唔好，連買洗衣機嘅錢都冇，我阻止佢破壞有用嘅家品，佢就打我。」當時她嬲到離家兩年，直至近幾年掛念媽媽才再搬回家，她說：「細佬好大髀氣，有時佢連阿媽都想打。（弟弟是否有情緒問題？）可能有啲啲，但都唔可以打屋企人。」迪子更道出自己悲慘的童年，在她讀五年級時，父親不時打母親，有時連她也照打，最後父母離婚，她無奈說：「我畀屋企全部男人打過。」







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