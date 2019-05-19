鄭恩地首場港騷撒嬌冧粉絲　邀林奕匡合唱

韓國女團Apink主音鄭恩地昨晚假旺角麥花臣場館舉行個人演唱會，曾多次為韓劇唱主題曲的她唱出多首OST，包括《大力女子都奉順》的OST《You're My Garden》及《3days》的OST《It's You》。



鄭恩地又抽出粉絲寫的願望，一向是「女漢子」的她被台下粉絲要求撒嬌，起哄叫她邊做動作邊唱出撒嬌歌曲《Kiyomi》及《Aweet Heart》，之後更有粉絲叫她做朴志訓的招牌撒嬌「在我心裏收藏」，鄭恩地見台下粉絲不斷歡呼拍手，便搞笑地說：「你哋做咩咁興奮？仲叫得開心過聽我唱歌嗰時，我好傷心。」而她又應粉絲要求唱出《All for you》及前輩李善姫的《姻緣》。



而鄭恩地昨晚請來香港唱作男歌手林奕匡擔任嘉賓，二人合唱《Shallow》一曲，問到林奕匡是否認識Apink，他就指太太是Apink的粉絲，會在家中看MV，他更即席哼出Apink的Hit歌《LUV》。而鄭恩地亦唱出《小幸運》及《那些年》，以及她的中文歌《那裡怎麼樣》，大晒標準中文發音及超強唱功。