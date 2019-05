《第72屆康城電影節》主競賽電影《南方車站的聚會》舉行首映禮,導演刁亦男率領桂綸鎂、胡歌、廖凡與萬茜現身紅地氈,桂綸鎂不時露出笑容向粉絲揮手。而憑《從前,有個荷里活》(Once Upon a Time in Hollywood)爭獎的導演昆頓塔倫天奴(Quentin Tarantino)亦帶同妻子Daniela Pick到場支持。



不過阿根廷支持墮胎合法化紀錄片《Let It Be Law》同日於電影節播映,一班來自阿根廷的示威者分別穿上綠裙與舉起綠色旗幟到《南方車站的聚會》首映禮踩場,爭取可以於阿根廷合法地免費墮胎。