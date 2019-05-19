真係衝出香港　李施嬅做Marvel隊長師妹

藝人李施嬅今早以全身運動Look現身科學園參加3公里慈善跑，她笑言昨晚孖好友陳茵媺（Aimee）去飲酒睇騷，一齊放鬆叉電：「以前都會同Aimee去飲吓酒，但佢依家專注湊仔，我知今日要跑步都倒晒畀佢飲，Moses（陳豪）有嚟車我哋，好Sweet。」施嬅表示平時有做開運動，不過血壓低好易暈，故拉埋堂妹傍實：「盡力而為，都希望用運動Keep番身體，又可以傳揚保育訊息。」



爆胡杏兒起碼會生3個



講到日前與「胡說八道會」眾成員幫胡杏兒舉行Baby Shower，問到杏兒今胎是B仔或是B女？她笑笑口大賣關子：「我哋知，佢Suppose尋日講。（咁係仔定女？）唔好意思，雖然好想講，但我唔公布得，或者佢今日會公布，不過佢應該會繼續生！佢哋李家好注重小朋友，佢話起碼會生3個。（即係要再追個女？）之後會有好多女、好多仔，相信佢呢幾年都好忙。」



成Captain Marvel師妹



施嬅更興奮宣布終於有「着落」，簽下美國一間、同屬Captain Marvel的經理人公司Authentic，搖身一變成女星Brie Larson的師妹：「好開心！但只係簽咗美國，亞洲部分都係我自己，依家陸續都有傾緊工作，所以之前《法證先鋒IV》話要重拍都有啲複雜。（之後集中喺美國發展？）呢年會，電視劇同電影都會拍，自己都好興奮，可能有機會去荷里活發展。」