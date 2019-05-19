郭秀雲林雅詩化身美人魚　為保育海龜出力

藝人郭秀雲聯同林雅詩、喬寶寶、唐文龍、林鈺洧和布偉傑為「海峰環保教育活動」出席沙灘清潔啟動禮，為保育海龜出一分力，而郭秀雲和林雅詩更以性感美人魚造型與人扮的海龜一同現身，不過穿上比堅尼的雅詩就露出少少Nu bra。之後郭秀雲稱找來一個神秘嘉賓，原來身旁的海龜先生是喬寶寶扮，他除下頭套笑謂：「拎開個『龜頭』先！開心可以嚟呢個活動，我細細個就聽阿爸講，唔多保育，唔讀書，就會變龜公喇！」



至於郭秀雲表示這個清潔海灘運動已是第2年舉辦，今次同去年一樣會有近二千人到南丫島的海龜灣附近執垃圾。剛從南美回港的她表示在當地研究鯊魚海洋生態，更表示她們坐潛水艇到深海300米仍有垃圾。



問到如何保育海洋和海龜，郭秀雲稱希望立法懲罰在海洋保育區超速開船的人，因很多海龜甚至中華白海豚都被船的摩打擊傷，又提議擴展保育區。問到為何沒叫兒子龐景峰來支持？她說：「佢今日有嘢做，所以嚟唔到。」



另外，問到林雅詩性感示人可尷尬？她笑言不會，但就有點壓力，因很久沒在鬧市穿比堅尼。



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