【都係姚啫】姚嘉妮被點錯相做姚子羚

藝人姚嘉妮大騷長腿出席活動，為校服設計比賽擔任大使，問到小時候可曾「改裝」過校服？她笑謂：「有摺起啲裙、拎膠紙黐校章，不過係喺校規可接受範圍內嘅，哈哈！細個喺加拿大讀書條校裙好靚，係蘇格蘭裙咁有流蘇喺尾，啲外藉女同學就大膽啲，啲裙頂多遮到Pat Pat，而我都只係啱啱好遮到膝頭。」



愛幫仔女襯校服



她又指隨住時代的進步，校服亦開始轉變，例如兩名小朋友的校服「進化」到可以玩Mix and Match：「有幾隻色嘅上身衫，可以畀你配褲又得、裙又得，又有埋裙褲好方便。（女女每朝都用好多時間襯校服？）咁我會幫佢哋襯好，我係會想佢哋兩姊弟係同一個Style，就好似一Team人咁一樣色。」為何不叫小朋友參加其比賽？姚嘉妮話：「太遲知道，如果早啲知都可以畀佢哋玩吓，女女好鍾意畫畫，有呢方面嘅天分，細佬就不羈啲。」



被點錯相做姚子羚



問到可有留意剛爆出姚子羚捲入四角關係的新聞？她表示沒有留意，不知道詳情，但就自爆成日被點錯相做姚子羚：「可能我哋同姓，咁就誤會咗，試過喺街畀人認錯，希望佢冇嘢，自己冇個別睇新聞，咁啱今日係星期日，成朝都掛住湊小朋友未停過。（同對方熟？）唔係太熟。」