公訴時效將結束　張紫妍案明宣布是否重新調查

曾拍韓劇《花樣男子》的女星張紫妍於2009年3月7日自殺身亡，終年29歲，死後留下遺書控訴生前被迫陪酒及陪睡換取工作，當中更有一份涉案者名單，牽涉財政界高官多達30人，但當時有關人士在接受調查後全部都被判無嫌疑。去年警方與檢方重新翻案，但因過了公訴期仍未有進展而結案，而其生前同僚尹智旿今年出書講述她做證人時的經歷，並爭取為張紫妍翻案，法務部於3月宣布將調查期延長兩個月至今年5月。



而法務部的檢察過去事委員會將於明日就張紫妍進行最終審議結果，亦會宣布是否重新展開調查，委員會於本月13日收到大檢察廳真相調查團在13個月間的調查內容，「張紫妍最終報告書」有250頁紙，委員會就報告書進行檢討及討論。調查內容包括張紫妍陪酒名單是否存在、當時的檢察及警察是否有不實調查、朝鮮日報是否曾向調查機關施壓等12個爭議的地方。



而調查團在調查時證實當時的事務所老闆金某曾利用不合理的合約，強迫張紫妍陪酒，亦確認當時的調查機關並沒有調查張紫妍的手機通話記錄，當時的警方及檢方亦沒有對涉案的人士進行嚴謹的調查，調查團雖然在13個月間曾傳召80人受查，但就因為公訴時效、證據不足及證人的信用問題而難以查出真相，因此委員會建議重新進行調查的可能性並不大，據指對於張紫妍是否曾被餵藥後被強姦、張紫妍陪酒名單是否存在等問題，委員會內部亦存在分歧，因此法律界人士亦對張紫妍案件能查出真相表示不樂觀。



至於過去事委員會就表示：「對於國民們感到疑惑的地方，我們會作出一定的解釋，即使不建議重新展開性暴力案件的調查，並不代表這次調查是不完善或沒有意義。」