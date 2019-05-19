影咗床照都唔知！姚子羚：驚訝點解會流出

藝人姚子羚捲入四角戀，佢下午六時四十五分左右現身電視城，為事件解畫！



戴住帽嘅姚子羚一現身，即時引起哄動，有傳媒仲跌當相機！佢話：「我想講，我同Raymond一齊時，佢同Sarika（蔡宛珊）已經分開咗。我同Sarika都認識，Sarika都知我哋拍拖。」佢指依家同Raymond分咗手，做番普通朋友，但就冇講拍咗幾耐拖，同埋幾時甩拖。問到有冇介入人哋婚姻？佢話：「頭先都講咗，佢哋分開咗先一齊。（分手幾耐？）唔想多講。（有冇諗過啲相點流出嚟？有冇懷疑？）有，但依家唔想去深究啲相點流出，覺得好驚訝，點解兩個人咁親密照片會流出嚟。（啲相幾多人擁有？）唔應該問我，某啲相我都有。（床照影咗都唔知？）唔知。（應該得一個人有？）如果有過分嘅事，我都會同公司講。」



問覺唔覺得遇人不淑同埋有冇好嬲？佢話：「未有時間去嬲！（有冇更激照片、短片？）我唔知。我想澄清番，我同Raymond一齊時，佢已經單身。」事件過後，佢都話有同Raymond聯絡，又指自己係一個對感情好認真嘅女仔：「我對感情好認真，希望關係好簡單！」



講到拍緊劇集《唐人街》嘅佢，工作有冇受影響時，佢話一切正常：「做番演員本分，冇收通知，拍好套劇！」而子羚全程保持微笑，又不時雙手合十，受訪後佢就匆匆趕去開工。

