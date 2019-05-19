暗示余思霆講大話？Tyrese：佢鍾意點就點

組合BOP天堂鳥現身沙灘參加Band騷Party，講到成員Tyrese的舊愛、華姐冠軍余思霆（Stitch）日前承認跟朱敏瀚相戀，問到Tyrese可有祝福對方？他竟答沒有，與Stitch的說法有所出入：「會祝福佢哋，但冇親口、Message同佢講恭喜。（但佢話你有嘅？）我哋除咗啲有必要嘅事會溝通之外，都冇再聯絡、冇傾閒偈，但始終係朋友都會祝福，唔會太介意。（會唔會覺得佢哋發展得太快？）佢哋點發展我唔清楚，呢啲都係女方嘅決定，我都唔會干涉佢嘅感情生活，佢鍾意點就點。（咁你依家呢？）仲係單身，好舒服。」至於一問到可有恭喜「女友」林欣彤簽下新公司時，Tyrese的語調即180度大轉變、開朗謂：「有，呢個真係有恭喜，希望佢喺音樂路上更加順利，互相支持大家。」



而三子表示今次是第三次出席：「覺得好有氣氛，戶外騷可以有互動嘅感覺。」其中成員Lincoln抵死笑話唱完可以直衝落海，不過講完就即時縮沙：「都有啲問題，太夜驚搵我唔到！」他們憶述有一年為硬撼韓團，特意Full Gear全套西裝登場，熱到不行：「太行啦！係一個愚蠢嘅行為，所以以後都唔着。」去沙灘不是應該齋着泳褲？Lincoln大爆：「討論服裝嘅時候，Gordon話短啲，要紮晒身咁，點知經理人反對，話要一致，唔好一啲長一啲短咁。」同場還有鄧建明、甄詠珊、BINGO、顏子菲、吳雲甫等。



