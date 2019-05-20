一日痛失六位數！莊思敏慳家街邊買缽仔糕

藝人莊思敏（Jacquelin）雖然貴為拿督女，不過向來自食其力，非常落力搵錢，但早前因股市大冧市，搞到她一日痛失六位數字。所謂小富由儉，Jacquelin近期都要節衣縮食，不敢做大花筒。



日前下午兩時多，戴上黑超、身穿牛仔褸及連身花裙的Jacquelin現身尖沙咀逛街，不過，她沒有行名店，反而專攻平價小店，尤其特價貨，認真知慳識儉。路過一間寫着五十蚊起的時裝店時，Jacquelin即毫不猶豫走入去，不時把衣服擺莓上身左併右併，但最終未有揀啱心水。之後她去了隔籬一間賣內衣褲及襪子的街邊檔，雖然檔口非常開揚又人來人往，但她仍大模大樣地挑選「缽仔糕」（nude bra），又指着其中一款詢問檔主，跟着火速買了幾個離開。其後，Jacquelin入了一間寫着清貨一件不留的連銷藥妝店，不消五分鐘便掃了一袋戰利品。之後又進入一間特價波鞋店逛了幾圈。



不單只節衣，Jacquelin也轉攻平民美食，逛街途中買了珍珠奶茶及一串魚蛋醫肚，邊行邊食，十分滋味。未知是否未夠喉，Jacquelin繼續四處覓食，不過行來行去，最終她去了自己有份投資的點心店，在自己主場食番夠本，既可宣傳又慳番餐飯錢，慳得一蚊得一蚊！