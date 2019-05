藝人姚子羚突爆出疑偷食夜店經理人夫Raymond,期間更傳出涉及四角戀關係錯綜複雜,子羚尋日已經站出來解釋事件,強調自己絕對唔係小三,佢哋依家已經分咗手。而「大婆」中印模特兒蔡宛珊(Sarika)亦表示同Raymond分居足兩年,已單方面正式離婚,雖然有聯絡但係唔清楚對方嘅感情狀況。



凌晨時段,Sarika喺社交網發文多謝支持佢嘅人,亦都講出自己嘅情況叫大家唔使擔心表示:「Thank your for all the love and support , I'm ok and I will stay strong .Thank you(感謝所有的愛護和支持,我很好,我會堅強。謝謝)。」