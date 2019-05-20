東方日報C1：姚子羚爆嗒人夫捲四角戀洩床照

無綫藝員姚子羚昨日突爆出疑偷食夜店經理人夫Raymond，更一度傳出涉及四角戀！昨日傍晚她現身澄清，表示與Raymond交往時對方已與妻子分居，強調自己絕非小三，而兩人現時已分手。對於有「床照」流出，她直言「影咗都唔知」，對親密照曝光大感詫異。



現年38歲的女星姚子羚（Elaine）去年3月與身家逾億的男友「的士邦」鄭子邦分手，昨日被爆疑偷食人夫約八個月！人夫身份是前夜店經理Raymond，其正印太太是34歲中印混血兒藝人蔡宛珊（Sarika），前晚事件爆出前已有兩段聲帶流出，當中有男人聲音「預告」子羚被爆大鑊！



被轟「黃心穎2.0」



有消息指子羚與Raymond早前到泰國旅遊，並流出多張咀嘴及攬到實的合照，更有疑似是赤膊Raymond與熟睡子羚的「床照」。消息指Sarika與子羚是朋友關係，更複雜的是當中疑涉四角戀，子羚被指是「三奶」，「二奶」則是圈外人。繼黃心穎被爆偷食人夫許志安後一個月，子羚再陷偷食風波，大批網民湧入其社交網留言譴責，鬧爆她是「黃心穎2.0」、「三奶」等！



子羚近日忙於拍攝劇集《唐人街》，有指她昨日要開工，但因爆出事件而沒有現身，原來她昨日清晨五時才收工，加上身體抱恙，所以獲調通告至昨日傍晚。昨晚約六時半，穿運動服、頭戴Cap帽的子羚現身將軍澳電視城向媒體交代事件，全程保持微笑：「同Raymond交往時（佢哋）已分開咗一段時間，到現時為止係分開咗兩年，我同Sarika係相識，佢都知我同Raymond交往，而我哋目前係普通朋友。（點解分手？）細節唔講，總之依家關係舒服。（分咗手幾耐？）一段時間，實則幾耐唔想講。（點解啲相會流出？有冇懷疑邊個做？）有嘅，但唔想深究，我只係覺得好驚訝，點解兩個人嘅照片會流傳出去？係幾奇怪嘅事，但我冇再去諗。（啲相有幾多人擁有？）呢樣唔應該問我。（你有冇啲相？）某啲合照係有。（床照呢？）影咗我都唔知，但如果再有過分行為，我會同公司商量有咩打算。（有冇更激相片？）我唔知，我相信我自己，但目前我只係想澄清。」提到心穎早前因偷食事件被停工，會否擔心連累新劇拍攝？子羚表示尚未收到任何通知，現時會專心工作，並說：「我對感情好認真，都希望感情關係可以好簡單。」



Raymond：啲相唔係我Send



至於男主角Raymond昨日透過電話回覆事件，強調跟Sarika分居後才跟子羚拍拖，力撐她絕非第三者，而現時兩人已分手。問到「床照」為何會流出？他說：「相一定唔係我Send出去！（係咪你傳過畀人睇？子羚唔知畀人影咗床照！）唔想再多講喇，唔想愈描愈黑。我唔想搞到人，事實係我分居咗兩年，依家單身，拍拖都好正常，又唔係咩唔見得光。（辦妥離婚手續？）進行中，未簽字。」



Sarika：有人要求復合



另外，由於Raymond與子羚拍拖期間尚未與妻子Sarika正式離婚，有傳陷入多角關係的子羚要求男方盡快簽字離婚，二揀一表態！Sarika昨日回應：「我同Raymond分居後，我唔知有二、三奶，二揀一呢個說法都唔係我講。（Raymond想同你復合？）有嘅，話晒都10年感情。（持續至近呢大半年都想同你復合？）幾耐就唔想回應咁多，唔想搞到人。或者咁講，我同Raymond喺2017年分居，到2019年1月就夠兩年，我可以單方面正式離婚，我依家係單身，大家有聯絡，因為大家都共同撫養啲貓，亦當佢係屋企人，但佢嘅感情事我唔干涉咁多啦！（點解離婚？）當初我哋分開，係因為大家價值觀唔同，睇嘅嘢唔同而決定分開。（你同姚子羚關係如何？）我同Elaine係朋友搭朋友識嘅，佢哋嘅事就留番畀佢哋回應啦！」



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