自嘲唔紅　漢洋靠蘇永康一句話堅持到開騷

歌手漢洋入行30年，將會喺今個月底舉行首個演唱會，近日積極備戰嘅佢，相約教練好好操Fit自己，希望以最佳狀態示人。起初佢話其實係唔夠膽搞演唱會，自嘲根本唔紅笑言：「因為我又唔係有多紅嘅歌，直接啲講其實自己又唔係咁紅，心諗搞咩演唱會，但咁啱睇咗李國祥演唱會，個演唱會講佢咁多年嘅喜樂得失，我覺得好感人好好睇，所以我參考佢作為藍本，講番我呢三十年嘅故事，相信每一個歌手都會想有屬於自己一個演唱會，好多謝前輩朋友鼓勵我。」



現年50歲嘅漢洋入行30年，比起同期歌手依家先嚟開演唱會，究竟自己覺得係遲定係一個適當時間？他說：「喺我嘅字典入面冇早與遲，我只係覺得呢個天有安排，因為究竟係為開而開，定有足夠嘅嘢而開，我相信睇演唱會唔係淨係聽歌，你都想知道關於歌手嘅一啲嘢。」



漢洋形容呢30年生活係多姿多采，雖然曾經諗過轉行，但全因蘇永康一句說話而令佢打消念頭：「佢同我講如果轉行，點會夠娛樂圈識得多人，當時我喺台灣轉第二間唱片公司，或者返到嚟香港轉幕後，全部都係啲好朋友介紹，所以我仍然可以繼續喺呢一行，其實係好多謝身邊圈內同圈外嘅朋友。」



場地：舒適堡