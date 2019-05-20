《權力遊戲》終局邊個死？邊個坐上鐵皇冠？

HBO神劇《權力遊戲》（Game of Thrones）最後一集在一片噓聲中結束！雖然被粉絲鬧爆，但有追隨《權》多年的粉絲仍好關心最終邊個會坐上鐵皇冠？



其實，最後冇大贏家！皆因大龍卓耿（Drogon）在噴火燒毀鐵王座，而維斯特洛（Westeros）議會開會後決定選布蘭史塔克（Bran Stark）統治七國。不過布蘭的家姐珊莎史塔克（Sansa Stark）認為北部屬於獨立國，所以將由她當北國的女王。細佬就統治其餘六國。



咁兩大主角「龍母」丹妮莉絲坦格利安（Daenerys Targaryen）同瓊恩雪諾（Jon Snow）的下場呢？雖然預計今集將有好多角色死亡，但最終只有一個主要角色死亡！「龍母」丹妮莉絲坦格利安最後被心愛的人瓊恩雪諾死亡一吻後刺死！雖然結局播之前已有好多粉絲預計「龍母」會死，但有內地粉絲仍然替「龍母之死」不值！有粉絲留言說：「想當年龍母為咗救你，損失咗條龍！臨冬城大戰時佢亦救過你一次。你竟然忘記？說好嘅忠心呢？說好嘅誓言呢？」