【從未後悔】張栢芝哽咽受攻擊：不會怨別人

藝人張栢芝現年38歲，18歲出道的她多年來經歷不少高低起伏，2011年和謝霆鋒離婚後獨自撫養兩個兒子，去年11月再誕下第三個兒子，但生父身份仍是個謎。近日她亮相內地綜藝節目《女人30+》，重回拍攝電影《喜劇之王》的石澳健康院，敞開心扉坦言出道至今逾廿年，不是沒做過錯事，但她從未後悔：「雖然我18歲出道到現在，其實我不用多說，大家都知道我經歷高高低低很多東西，也不簡單的東西，但是我從來沒有後悔過一個事情，因為不是沒有做錯過事情，但是不能說好的事情就接受，做錯事情就後悔這樣子，事情發生了就要接受，負責任，不要回頭看，要往前。」



為兒子做好榜樣



提到多年來飽受攻擊，栢芝哽咽說：「差不多22年，那麼多年，受到很多不一樣的攻擊，不怨天不怨地也不怨你，就是我甚麼都不會怨別人，傷害到極點的，那個傷害怎麼說，每一個人我覺得多堅強也很難去過那關，但是我覺得現在38歲，我還是一關一關地過。」她更堅強地以自身經歷鼓勵曾受傷害的女人：「我自己也可以走過來，沒有其他女生是走不過來的。」她又自言做了一個很好的榜樣給兒子，不管怎麼樣，沒有甚麼事是過不了的。