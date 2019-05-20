阿倫狄龍康城獲榮譽金棕櫚落淚　場外被批鬥

83歲傳奇法國男星阿倫狄龍（Alain Delon）於《第72屆康城電影節》獲頒榮譽金棕櫚獎，全場起站致敬，他上台從女兒Anouchka Delon手上接過獎座，兩人都激動落淚，不時伸手抹淚。



不過阿倫狄龍今次獲獎引起爭議，因為他曾於訪問承認自己掌摑過女人，引起支持MeToo運動的女權團體不滿。入稟指控法國導演路比桑（Luc Besson）強姦的比利時女星Sand Van Roy，於阿倫狄龍經典電影《奇連先生》（Mr. Klein）重映禮行紅地氈時，穿上露背裝並在背部寫上「停止暴力對待女人」，抗議阿倫狄龍受到表揚。她受訪時表示：「電影業用藝術為借口，將自己凌駕於法律之上。冷漠就是共犯。」



阿倫狄龍致詞時，似是回應批評聲音，表示：「我肯定一件事，如果我有甚麼可以感到驕傲的話，就是我的事業。這個金棕櫚是頒給我的事業，而不是其他東西，因此我很開心、恩慰與滿足。」



另外，他獲獎前於康城電影節做訪問，澄清自己言論被扭曲：「我講過我掌摑過女人。是的。而我應該再補充，我被女人掌摑過更多次。我一生中從未騷擾過女人。可是她們卻經常騷擾我。」他又指自己並不反對同性戀婚姻，他只是反對同性戀者領養兒童。