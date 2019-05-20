賴冠霖台灣見面會晒好兄弟合照：冇佢就冇我！

韓國限定男團Wanna One出身的台灣成員賴冠霖昨晚在台北國際會議中心舉行首次個人粉絲見面會，他的爸爸與姊姊及親戚亦有到來為他加油。賴冠霖戴粗框眼鏡現身，並大叫「What's up Taipei」，之後便唱出快歌《Hypey》，大晒Rap功力。



賴冠霖指自己曾於2016年以觀眾身份在這個場館觀看演出，今次換了位置站在舞台上，覺得很有成就感，而工作忙碌的他下周五在首爾出席品牌活動後便飛到上海拍廣告，至昨晨才從上海飛抵台北，他自爆到台北後先睡了一覺，而最掛住的食物是在其他國家很難買到的米漢堡，已成功在後台吃到，十分滿足。



而賴冠霖除了演唱多首歌曲外，亦分享自己的照片及玩遊戲與粉絲互動，其後他講到自己有不少童年照流出亦多得爸爸，而其中一張照片是他讀小學時在運動會排頭位舉班牌的照片，他就無奈地指因為隔代遺傳而長得高，才獲選做拿班牌的學生，他又自嘲「當時不帥現在也不帥」，而另一張是他與好兄弟的合照，他指與對方從1歲開始便睡一張床，十分老友，他指當年參加Cube的選秀時，是這位好兄弟陪他，當時在現場等了4小時，本來賴冠霖等了1小時便想放棄，多得好兄弟勸他，才能夠有今天的自己，因此之前賴冠霖在首爾舉行見面會時，亦是他出錢買機票請好兄弟到首爾捧場。



賴冠霖亦講到自己對時尚非常有興趣，拍攝雜誌時所有姿勢都不需要攝影師指示，會自己發揮，他亦笑言很喜歡創作，包括奇怪的自拍照，他亦講到造型和妝髮都是自己的意見：「粉絲有時候罵我髮型很糟糕，造型師有問題，但其實你們罵的其實就是我。」但他就承認也有失敗的時候，失敗過的話，下次就會吸取教訓。賴冠霖亦預告將會準備新專輯及新活動，希望粉絲多多包涵及關注。