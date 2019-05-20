蚊叮比喻初戀！李靖筠想無限Loop處女作MV

樂壇新人李靖筠（Gladys）推出首支派台作品《小蚊赧》，曾在劇集《跳躍生命線》中拿着結他自彈自唱的她，不單演得，更是唱得又作得，《小》歌亦由她自己親自作曲，並邀得小克填詞，她說：「用了一晚時間寫好Demo，最開心是可以邀得我一直很欣賞的填詞人小克為這首歌填詞。我一直有收藏他的歌詞集，覺得他很有才華，很想跟他合作，這次終於有機會。」



Gladys說「小蚊赧」比喻初戀：「被蚊叮後覺得很癢，很想𢱑，𢱑完覺得很爽，但𢱑多了又怕損；就如初戀時，你很想他、很想見他，但又怕他傷你心，是一個很俏皮的比喻。」



在MV拍攝上，Gladys亦參與及提供了不少意見，她稱：「自己第一個感覺是希望MV可以看很多次、很耐看。於是我想起了John Mayer的《New Light》，可以無限Loop。我覺得《小蚊赧》也可以套用這個Situation。」首次拍攝自己歌曲的MV，她坦言緊張：「雖然這次並非我第一次拍攝MV，卻是屬於我的第一個MV，有如看着自己小孩出生，所以我超級緊張及期待。」