證據不足　張紫妍案翻案失敗調查將結束

韓劇《花樣男子》的女星張紫妍於2009年3月7日自殺身亡，終年29歲，死後留下遺書控訴生前被迫陪酒及陪睡換取工作，當中更有懷疑是涉案者名單的文件，牽涉財政界高官多達30人，而案件今年3月再度延長調查期至本月，法務部的檢察過去事委員會今午舉行會議，並公布張紫案的最終審議結果，宣布除了要求重新調查張紫妍生前的事務所老闆金某涉嫌做偽證的嫌疑之外，而關於性接待名單、性侵等嫌疑，就因證據不足及公訴時效已過而不會再進行調查。



委員會於本月13日收到大檢察廳檢察過去事真相調查團呈交的「張紫妍報告書」，當中包含他們13個月來的調查內容，委員會對此進行檢討及討論，調查內容包括事務所老闆金某是否曾強迫張紫妍陪酒及提供性接待、金某涉性騷擾及恐嚇張紫妍的案件是否有不實調查、張紫妍在文件上提到的「朝鮮日報方社長」性接待嫌疑及「朝鮮日報社長兒子」的性接待嫌疑、朝鮮日報是否曾向調查機構施壓、搜證時是否涉不實調查、金某在損害名譽案中是否曾作偽證等8個部分。



委員會指關於張紫妍被迫陪酒及提供性接待等性犯罪中，唯一還能夠處罰的特別強姦罪嫌疑，一直未能找到充分的證據，因此很難重新進行調查，而即使有充足的證據，有關控罪的公訴時效亦已結束。而關於張紫妍的陪酒名單，委員會亦指未能找到確實證據：「雖然被指是張紫妍留下文件的確有一直的可信性，但這些內容全部都不能作為刑事犯罪的證據，如果張紫妍的確有留下的名單，應該也是與她被害的事實有關，但我們未曾直接看過有關文件，而聲稱看過該文件的人的陳述也存在分歧，因此很難查明真相。」



而調查團在進行調查時證實朝鮮日報曾經嘗試勾結調查部門，但就未能完全證實當時朝鮮日報是否真的有向調查機關施壓，不過就證實當時檢方及警方在進行搜證時曾出現不實調查。對於張紫妍生前的事務所老闆金某涉嫌做偽證的嫌疑，法務部就要求有關方面開始調查。