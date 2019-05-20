520放閃！朱晨麗何廣沛打得火熱

今日係「5．20」，普通話諧音「我愛你」。唔少圈中藝人都趁機放閃，向愛人表達愛意！



至於近日忙於拍攝無綫新劇《大醬園》嘅無綫花旦朱晨麗，就晒出同緋聞男友何廣沛嘅合照，兩個都化有傷嘅妝，留言：「聽講打者愛也，愛者打多幾下......你落手真係重啊！#520」而廣沛仲留言：「等我繼續打多幾下先！」一班網民都留意到個重點係520，似乎朱晨麗趁住呢日宣布戀情喎！



賭王三房兒子何猷啟（Orlando）嘅太太GiGi，喺網上晒出一張兩公婆對望照，仲喺老公頭上加上「My hero」，仲話：「怎麼愈來愈多各種莫名其妙的節日？」而名模熊黛林（Lynn）就晒出同老公郭可頌齊齊同貓頭鷹嘅合照，亦向老公表示：「520」！



而藝人羅家英亦拍片分享對太太汪明荃（Liza）講嘅情深說話：「太太，太后，我鍾意叫你太后，因為你唔只係香港演藝界嘅阿姐，亦係我一生最敬重嘅人，1987年我哋相識，依家係2019年，唔知唔覺32年過去咗，我記得我哋結婚嗰年，我係63歲，你係62歲，年紀已經好大，我記得我曾經同你講過，我絕對唔會畀人喺舞台上欺負你，但諗起咁多年，你一直照顧我。」佢又回想2004年自己患上重病，Liza同佢講佢病愈後就結婚：「經歷過生同死，依家知道乜嘢叫做摯愛，就係咁樣，你剩半條命，我剩半條命，我們終於合成一條命，估唔到，就成為我哋嘅愛情金句，我知道你明白，我認定咗呢個人，我就會一生一世去愛呢個人，所以我呢生人最大嘅成就，就係執子之手，與子終老。」佢又再留言表示：「何為夫妻，是把餘生都交給彼此，生死不離，同甘共苦。Liza太后，結婚十週（周）年，相伴32年，這些話，我很想對你說……」聽得令人動容！



至於李彩華雖然同老公Eric長期分隔兩地，佢亦趁呢個日子將老公變成卡通樣送上一支花畀佢，而自己仲拎住一大束鮮花，真係Sweet喇！至於鄧麗欣就上載一張喺男友視角嘅相，相入面邱勝翊（王子）拎住用紙整成嘅心框住佢，並留言：「Happy520，在心裏」！



另外，早前宣布答應台灣男友求婚的女子組合Super Girls成員Jessica，就晒出攬住未婚夫合照，一面冧爆！