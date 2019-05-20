國寶級男神出爐　平野紫耀撼贏橫濱流星奪冠

日本時尚雜誌《ViVi》舉行2019上半年「國寶級型男」排行榜票選，投票人數比去年多出兩倍，多達約4萬人。經過一輪激烈爭持後，新一期《ViVi》公布2019上半年TOP 10，結果由尊尼男團King&Prince主將平野紫耀以16,328得分奪冠，隊友永瀨廉以10,806得分獲季軍，而近期熱爆的22歲男星橫濱流星屈居第二，得分為13,922。



至於上一屆冠軍吉澤亮，已獲列入殿堂級人物，而另一個選舉「次世代NEXT國寶級型男」，尊尼男團SixTONES成員松村斗奪得冠軍。



2019上半年日本國寶級型男排行榜

1.King & Prince成員平野紫耀（22歳）

2.横濱流星（22歲）

3.King & Prince成員永瀬廉（20歲）

4.Hey!Say!JUMP成員山田涼介（26歲）

5.山下智久（34歲）

6.Sexy Zone成員佐藤勝利（22歲）

7.NCT127成員中本悠太（YUTA）（23歲）

8.新田真剣佑（22歲）

9.伊藤健太郎（21歲）

10.中村倫也（32歲）

