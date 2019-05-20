國寶級男神出爐 平野紫耀撼贏橫濱流星奪冠
2019年05月20日 17:02
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平野紫耀（左）撼贏橫濱流星，成為2019上半年國寶級型男。
日本時尚雜誌《ViVi》舉行2019上半年「國寶級型男」排行榜票選，投票人數比去年多出兩倍，多達約4萬人。經過一輪激烈爭持後，新一期《ViVi》公布2019上半年TOP 10，結果由尊尼男團King&Prince主將平野紫耀以16,328得分奪冠，隊友永瀨廉以10,806得分獲季軍，而近期熱爆的22歲男星橫濱流星屈居第二，得分為13,922。
至於上一屆冠軍吉澤亮，已獲列入殿堂級人物，而另一個選舉「次世代NEXT國寶級型男」，尊尼男團SixTONES成員松村斗奪得冠軍。
2019上半年日本國寶級型男排行榜
1.King & Prince成員平野紫耀（22歳）
2.横濱流星（22歲）
3.King & Prince成員永瀬廉（20歲）
4.Hey!Say!JUMP成員山田涼介（26歲）
5.山下智久（34歲）
6.Sexy Zone成員佐藤勝利（22歲）
7.NCT127成員中本悠太（YUTA）（23歲）
8.新田真剣佑（22歲）
9.伊藤健太郎（21歲）
10.中村倫也（32歲）