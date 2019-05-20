新劇再玩姐弟戀　丁海寅唔嗌韓智敏做姐姐

去年憑韓劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》而人氣急升的31歲男星丁海寅，與36歲出爐百想影后韓智敏今午在首爾出席MBC新劇《春夜》的發布會，劇集講述飾演圖書館管理員的韓智敏與拍拖多年的舊愛分手後，迎來新戀情，而丁海寅則飾演暖男藥劑師，今次是他繼《漂亮姐姐》後再與安畔錫導演合作。



而再次與「姐姐」合作的丁海寅被問到與「年上女」合作的好處時，他就說：「因為對方有很多演戲的經驗，雖然在拍攝現場我也有幫助對方，但我的得著更大，在演戲時出現突發情況，對方也會知道怎樣對應，我是比較多NG的，她（韓智敏）就好少NG，在拍攝時向她學習了很多東西。」丁海寅又賣口乖說：「在拍攝時我不會想着她比我大，平時絕對不會叫她做姐姐或前輩，就算劇集結束了，也打算繼續這樣稱呼她。」



談到接拍《春夜》的原因，韓智敏就指是因為劇本令她覺得有共鳴：「雖然電視劇有很多類型，但這部劇集是在沒有加上調味料及其他收飾的，這是每個人都會經歷到、關於愛情和婚姻的苦惱。」她又指與丁海寅的台詞就和現實中的戀人或朋友一樣，感覺十分真實。