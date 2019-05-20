《婚姻合伙人》劇透：高海寧德斌錫錫楊明火燒心

第六集(05/20)

朝勇（楊明飾）着競枝（高海寧飾）向邢呇索取三成樓盤銷售額，競枝竟為此答應與邢呇同遊沖繩，朝勇怒不可遏。葛咸城開售，千秋以買樓送風水作銷售策略，竟被桑榆置業偷橋搶客，眾人緊張萬分，朝勇卻只惱競枝與邢呇結伴享樂。Frankie偷取嘉露之客戶資料，墮入嘉露設的局，二人鬧翻。嘉露（林秀怡飾）辭職，朝仁以為自己逼走她，心中有愧。競枝隨邢呇出海，邢呇（黃德斌飾）當着友人George面擁着競枝，競枝愕然，後來才知邢呇有難言之忍。嘉露的家被搗亂，寵物龜被殺…



第七集(05/21)

嘉露揚言自殺，朝仁趕抵她的單位，沒有發現嘉露，卻驚覺自己再次錯過會計考試，大受打擊，看着眼前的安眠藥，朝仁……競枝得知邢呇與內地地產界猛人聚餐，悉心打扮請求邢呇攜同赴會。邢呇問競枝是否想公開關係，競枝猶豫。朝勇以激將法成功逼競枝返港，隨即公開桑榆風水師黃師傅欺騙客人片段。千秋賣出所有樓盤，眾人開派對慶祝。朝勇滿心歡喜去見競枝，赫見她與邢呇親吻。朝勇怒火中燒，提出拆伙！廉署調查員突然上門，競枝錯愕！



第八集(05/22)

朝勇決意拆伙，逼員工表態。朝勇牽涉兩年前工廈買賣行賄案，被廉署人員帶走，在廉署跟競枝碰個正着。原來當年朝勇曾對買賣生疑，但競枝為錢一意孤行。邢呇身體不適入院，與朝信發生誤會，對她敢言性格留下印象。競枝得知朝勇被控，慌亂不已。剛巧邢呇帶着鑽石項鏈而來，競枝不願拋下朝勇而拒絕。當競枝以為朝勇有意指證她，朝勇突然求婚，並甘願替她頂罪。競枝自首，廉署人員反指她因愛朝勇而頂罪。競枝終認清所愛，答應朝勇求婚。



第九集(05/23)

朝仁在梯間遇露體狂，驚慌不已，嘉露哭笑不得，還質疑他的性取向。朝仁按捺不住，當眾向嘉露示愛。朝勇、競枝懶理姹千反對，婚後另築愛巢。懿蜚促一家人飯聚，席間姹千接受了競枝的新抱茶。可是，姹千接受不了朝勇替競枝頂罪，與朝勇鬧翻。嘉露醉駕撞車，危急之際向從前男伴求救，卻無一人理會，此時朝仁來電，嘉露頓有所悟！競枝懷孕後，融入朝勇的家，唯獨打動不了姹千。朝勇終被判入獄，競枝面對傳媒壓力，身心透支……



第十集(05/24)

姹千不滿競枝帶着女兒去工作，要求競枝交出千秋，專心照顧女兒。競枝錯手拿了懿蜚的手機，令懿蜚來不及挽救婚姻，懿蜚揚言跟競枝勢不兩立。競枝探望朝勇，欲隱瞞遇到的委屈，卻被朝勇揭穿。邢呇目睹朝信為原則不惜一切，對其好感漸生。朝勇獄中巧遇競枝父親貝勒，對他多加照顧，又借錢給他解決長恨哥的「煙數」，朝勇驚悉長恨哥同在獄中。獄中掀起打鬥，貝勒趁場面混亂銷毀數簿。千秋惹上風波上新聞，貝勒始知與朝勇之關係。

