嘲盧海鵬似國際巨星　林建明咀池昌旭失敗

藝人林建明、盧海鵬（鵬哥）及曾贊學（阿神）早前先後到訪首爾及上海，拍攝ViuTV節目《林盧去追星》。在記者會上，於節目中被鵬哥鬧到喊的阿神被安排跪地斟茶拜師，繼續被鵬哥玩兼拒絕，即使想「抄牌」亦不得要領，最後林建明打完場：「斟茶係咪要雙手呢？……我都唔收徒弟嘅，不過應監製要求收1粒鐘啦！」



而首爾旅程中，林建明直言眼中只有韓星池昌旭：「本來可以坐第1、2行，諗定點衝上台錫佢嘅，發夢都夢到，點知人算不如天算，嗰晚佢有兩位拍檔撞車、演出取消，到第二日補番要坐山頂位，不過佢一樣咁靚仔，同埋我入咗追星會，等緊其他會員消息，有嘢就飛返過去。」鵬哥即笑謂：「池昌旭變池昌仆！」



林建明與鵬哥再次合作，自言「搞佢唔掂」：「改咗佢叫『唔先生』，因為佢返老還童乜都話唔得，又好似國際巨星咁，有幾個人跟住喺身後。（節目內點解喊？）嗰間飲咗少少酒，想盧海鵬身體健康，以後乖乖哋啫。（你咁鍾意池昌旭，唔怕老公呷醋？）分得開嘅，我係藝術演出嘅欣賞，佢都係做呢行明啫。（屋企擺好多偶像嘅嘢？）又冇喎，一切在心中。」