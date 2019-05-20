18歲前最後一擊　黃淑蔓13歲尖沙咀獻第一次

樂壇新人黃淑蔓（Feanna）日前在尖沙咀Busking，在烈日當空下揮汗唱足半小時，攝氏33度高溫，露肩又露臂亦無助散熱，只好狂搽防曬，她笑說：「好彩今日着咁少，但好怕曬傷狂搽防曬，我已經曬到好黑架啦！」她透露13歲第一次Busking在尖沙咀，之後旺角、中環、銅鑼灣周圍唱，媽咪是最忠實Fans：「我通常晚上7點開始唱，有時唱到凌晨2點。（屋企人擔心？）媽咪成日都嚟陪我，有時唱到兩點，媽咪就坐喺遠處望住我哋玩。」



這次Feanna在尖沙咀海港城戶外參與周末市集Busking，下午4時開始表演，但她和樂手提早到場測試音響，她說：「以前busking都係即興，或者早一晚決定，去到現場先至臨場上網搵歌詞就唱，但今次就有計劃，預先諗好歌單和練歌，不過一樣咁興奮和開心。」



她又指在尖沙咀busking有情義結：「我第一次Busking大約13歲，中二的時候。當時我開咗個IG戶口唱下歌，某日有個彈結他嘅男仔私訊邀請我一齊去busking，咁樣同網友出街唔係咁好，我就拒絕咗。幾個月之後，我同媽咪喺尖沙咀行街，見到有個男仔好熟口面，我認得就係彈結他嘅男仔。佢哋隊名叫SchoolBusk 全部都係學生，最吸引我係佢哋用一支結他和一個Beatbox，個嘅Pattern好特別，後來我就同埋佢哋一齊開始玩Busking，媽咪都識佢哋架！」除咗「第一次」busking在尖沙咀，今次busking亦是她18歲成年之前最後一次。