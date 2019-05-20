又有新搞作！霆鋒研發免煮糉

謝霆鋒主理的新一集節目《鋒味前奏》，炮製上集未完成嘅乾炒牛河，而火火、劉翁兩位徙弟就繼續發問各種問題，火火先問霆鋒如果唔開心會搵吳彥祖定馮德倫傾訴，話自己並唔係會同人講心事嘅人：「無咩事係解決唔到㗎，咁大個人就係知道咩都會過去㗎啦。」



當乾炒牛河一上碟，三人立即起筷食得相當滋味，劉翁大讚：「你用電子爐都可以炒到咁，用火爐就仲勁。」霆鋒都表示認同指用電爐始終差啲鑊氣。去到最後一集，火火問師傅對於今輯《鋒味》有咩感覺，霆鋒回應：「今年只不過係第五年，好多嘢都要堅持，我好希望可以無論音樂又好、電影、美食，做人都好，大家都一定要慢慢堅持，無可能做唔到。」



變成激光咁集中



而講到仲有咩菜式想試整，霆鋒就話乜都想學、想試，所有嘢都有進步空間，就例如佢現時研發緊一個浸熱水就食得嘅糉，唔使好麻煩咁重新起一個蒸爐。講到上年霆鋒形容自己係bunsen burner，係一團藍火，好高溫好集中，今年又係一個點樣嘅霆鋒呢？霆鋒表示希望自己今年各方面都會踏入白熱化階段：「未敢話係一種激光，但希望日後可以變成激光咁聚焦、集中。」



另外，霆鋒的主家品牌「鋒味」宣布正式登陸台灣，他在台灣舉行的發布會上，即席露兩手，拉出十七呎嘅「長壽麵」。