一嘢撞落池邊！張建聲仆崩牙頂硬上

由藝人張建聲（Justin）、松岡李那和何珮瑜（ Jeana） 主演的「向西」三部曲驚慄最終章《作家的謊言：筆忠誘罪》將於下月上映，拍戲不嬲去到盡的Justin，今次在新片亦曾遇上意外，片中有一幕戲講述他和松岡在泳池相遇，但在試位期間不慎撞埋池邊，當場撞爆半隻牙，Justin忍住痛仲以崩牙上陣拍攝，他說：「當時撞到牙梗係痛，但橫掂都係，我直情將撞崩牙放埋落段戲入面，因為場戲係話我掛住影相唔小心跌落水，所以成場戲係好真實，到嗰日拍完之後咪即刻搵牙醫補番。」



除此之外，基於作家的角色性格，加上之前Justin本已增肥拍《真‧三國無雙》，故他索性保留「張飛」的肥底身形拍《作家》，極具增肥經驗的Justin更肥到186磅，比其正常磅數肥25磅，搞到臉又圓又肚腩凸凸，如今Justin體重已減10磅：「呢排要keep住做gym做運動，想操番大隻啲，體重減番啲，仲未達標呀，因為早排去旅行又肥番，要勤力番啲再操吓。」至於 為電影增肥15磅的Jeana就因為骨架細，加上女仔又貪靚，故電影煞科後兩個禮拜已火速減肥成功，回復昔日纖瘦體形。