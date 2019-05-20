五月天玩劇透　電影做XX同粉絲互動

台灣天團五月天旋風襲港出席演唱會電影首映，吸引大批忠實「五迷」到場以行動支持，人群更延伸至商場4樓，相當震撼！五月天甫現身，全場即陷入瘋狂狀態，尖叫聲四起！主音阿音表示繼上星期於主題樂園完成第13次演唱會後再來港，見到「五迷」如此支持心情都好開心：「感謝他們一直熱情的支持五月天，這次是我們的第3部演唱會電影。」



他們亦點名多謝影帝梁家輝參與電影拍攝：「很開心跟他合作，為了這部電影他來回香港跟台灣2、3次，所以一定會邀請他來看。（演唱會他做嘉賓是Surprise？）也是邀請他來，很感動！可能新一輩不知道，其實他曾經出過唱片，非常感謝他為演唱會帶來畫龍點睛效果！」



提到電影中有動作場口，五子笑話是體力的考驗，並劇透：「電影內有些場口是演唱會沒有，最後也會有彩蛋，這些驚喜就留給大家自己入場看，而且這一次是3D版本，視覺效果跟看演唱會不一樣，更震撼，會有震動效果，也會覺我們在觀眾身邊不停穿插。我們會扮演英雄，其實每個人心中都想成為英雄，現在我們都可以做到，大家應該對自己更有信心，因為五月天也可以做到英雄！」