《愛．回家》安凌CP　教你擊退「尷尬癌」

處境劇《愛．回家之開心速遞》多對CP都大受歡迎，其中「金城安」周嘉洛除咗同「Bonnie」林凱恩及「池美麗」鍾凱琪陷入三角關係外，佢同「朱凌凌」吳偉豪組成嘅另類「HeHe 安凌CP」亦相當令觀眾受落，更紅到出劇外，孖住拍廣告之餘，仲為See See Tvb facebook專頁拍攝惡搞短片，化身「解尷師」，教大家如何擊退「尷尬癌」！



一開始，周嘉洛喺課室唔小心放屁，為咗避免受到同學嘅嘲笑，佢就立即「腦洞大開」諗出各式「解尷法」，先嚟第一招「先發制人」！喺大家未開口前率先指控吳偉豪放屁，搞到吳偉豪勁無辜，最後仲畀人趕出課室添。之後周嘉洛再嚟一招「轉移視線」，放完屁之後立即瞓低扮暈扮病，必要時再嘔埋血，令大家掛住關心佢有冇事，完全唔記得佢放屁，得咗！



不過講到最搞笑嘅，莫過於周嘉洛放屁之後，竟然即席玩起beat box，將屁聲融入音樂，認真估佢唔到！唔少網友對「安凌」合體相當興奮，仲大讚創作團隊好有諗頭！



網民有話兒：

Lxxhxm Lxm：安凌萬歲﻿

曾x銳：太鍾意呢對開心速遞孖寶啦，笑爆嘴！

Exa Nx：搞笑～變咗捽碟

王x兒：受傷的總是朱凌凌...