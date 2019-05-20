原形畢露！20歲仙氣楊超越隨地吐痰播毒氣

現年僅20歲的當紅內地女團「火箭少女101」成員楊超越，憑甜美外貌兼超高人氣而劇接劇，近日參演內地劇《將夜2》中的全白飄逸古裝造型，更被讚仙氣十足。不過重返現實世界後，她連番被揭無品，最離譜的是在海邊錄影綜藝節目時，突然低頭彎腰，一氣呵成吐出「成吋長」的濃痰落地，沒有清理便施施然離開，被網民炮轟沒質素：「連小學生都知不可隨地吐痰！」盡毀其「文明旅遊宣傳大使」形象，她曾為此解釋：「我有慢性咽喉炎嘛！一咳時若找不到紙，我會往垃圾桶裏吐。」



女神「痰」吐大方亦愛放「毒氣」，楊超越被翻出去年錄影綜藝節目時，一身「卡娃依」打扮坐在圓櫈上，可是鏡頭一向下移，發現全場唯獨她用腳「踩」着高踭鞋，雖然並非赤腳，但在場逾九位人士應該聞到一陣臭腳味。



「超」異常行為陸續有來，有網民「開心Share」她活捉老鼠的視頻，片中的她隔着塑膠袋、單手拎起一隻「過街老鼠」，被生擒後不停掙扎兼發出「吱吱吱」尖叫聲，跟她笑嘻嘻的興奮聲成強烈對比。



「最廢偶像」變鳳凰



去年6月才正式出道的楊超越，星途充滿傳奇，出身於農村的她於三年前被「2000塊人民幣包吃包住」的廣告吸引而參加全國高校偶像選拔賽，但打入40強後止步。兩年後，她再參加Hit爆選秀節目《創造101》，雖然唱歌走音、跳舞甩Beat而被揶揄為「最廢偶像」，卻勝在呆樣夠萌而勇奪第三名，被選為「火箭少女101」成員，自此「山雞變鳳凰」長做長有，人氣比當選冠軍的孟美岐更勁。