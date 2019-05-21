老公隔空送大禮！李彩華揸150萬名車晒命

藝人李彩華（Rain）今年情人節時宣布與拍拖半年、於內地經營鋼鐵生意的6呎「鋼男」Eric Huang於2月時已在內地領證結婚，雖然二人新婚後不時分隔兩地，但Rain趁昨日「520」與老公齊齊放閃，她於私人ig上載了一張卡通老公向她送花照，而手持一大束鮮花的她一面冧爆，花中更暗藏大禮！



原來心繫老婆的Eric為了向Rain傳愛意，於「520」這日子大手筆隔空送贈了一部價值150萬港元、白色新款保時捷Cayenne S予愛妻。Rain昨日已急不及待駕駛愛車到銅鑼灣濕平，戴上黑超的她把新車泊於街頭，執拾車尾箱後才往附近名店購物，見她不一會已滿載而歸往取車，轉頭她又驅車往另一停車場，期間更站於車旁冧爆講電話與老公傳情，傾夠後她又到該處的名店揀選男裝，看來是購買靚衫回饋老公。



Rain接受東網電話訪問時，對於老公大手筆送靚車是否很開心，她說：「其實都唔係睇錢，最緊要係有心思，我哋已經兩個月冇見面，因為之前我喺橫店拍新劇《神都迷宮》，飾演武則天，劇入面我就好霸氣，但其實我對住老公好溫柔㗎。」