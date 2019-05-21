東方日報C1：馮盈盈街市死𦧲講價平4毫子

前港姐冠軍馮盈盈向來自詡口功了得，日前現身《我和星星有個約會》與兩名男粉絲踩入觀塘街市，起初係威係勢，以為憑美色便能講價成功，怎料卻連環食檸檬！結果要出動名銜及三寸不爛之舌，才減得4毫子，叫做挽回面子，不至太失威！



營養學畢業的馮盈盈，對食物相當講究，加上平日勤做運動，身上可謂沒有半點多餘脂肪，為 令更多人食得健康，她便親身上陣，以背心露腰裝、一副戰鬥格率領兩個粉絲由街市走到廚房，共同努力製作既簡單又健康的無麵粉Pancake。



出動粉絲幫口



攞住一百蚊港幣的她，甫開始已喋喋不休表示要買雞蛋及香蕉，未幾一支箭殺入雜貨店，眼利的她已𥄫到擺放雞蛋位置，當店員表示雞蛋售價為1.4元一隻，她即嗲聲說：「我想買6隻，可唔可以齊頭收8蚊呀？」沒料男店員未有憐香惜玉「彈鐘」，並以老闆在場為由拒絕減價，不過盈盈仍死纏爛打繼續出口術，在旁粉絲也加入戰團幫口，最終男店員難抵盈盈嗲功，收平4毫子打發眾人，但已令盈盈心花怒放。



及後盈盈再以同一招數向生果店老闆娘施計：「18蚊呀？我係2016年港姐冠軍，可唔可以收平2蚊呀？」老闆娘望一望盈盈即秒回：「冇得平，你個樣夠18歲卜卜脆啦！」講價失敗的她惟有扁晒嘴，乖乖畀錢走人。



失手煎燶Pancake



雖然講價失敗，但盈盈很快收拾心情，與粉絲浩浩蕩蕩返到廚房準備食材，並分配工作，一切準備就緒後，盈盈把材料混合，繼而進行最重要的煎Pancake環節，惟第一塊已失手煎燶，她忍不住大笑，更以未熟悉火候作為失敗藉口。及後即戰戰兢兢把第二塊Pancake漿落鑊，於粉絲不斷「加油」口號打氣下，盈盈終於成功煎出靚Pancake，大抵眾人士氣高昂，盈盈興奮得玩埋拋鑊，更忽發奇想學謝霆鋒揈香蕉剝皮，以製作玫瑰花伴碟，不過正當完成之際，得意忘形的她卻不慎被利刀𠝹傷拇指，呱呱大叫，並即以清水沖洗及處理傷口，為怕粉絲擔心，她即安撫他們說：「真係玩到見紅，不過我冇事，放心。」及後齊齊大合照留念。



談到粉絲表現，盈盈不斷讚好：「兩個都好幫到我手，其實我都有了解呢兩位粉絲，知道阿彭曾經有病，養病期間睇我啲節目，我都好開心帶到正能量畀佢。而Freeman呢，知佢想我教減肥，我都有醒佢兩招。」 場地：Penthouse Party



「無綫大喇叭」裝聾扮啞



眾所周知馮盈盈乃圈中出名的大喇叭，可謂人未到聲先到，就連她也不禁揶揄自己分貝高，故笑指欲於演技上挑戰不可能的任務，便是演聾啞人士，她說：「淨係用肢體同表情做戲，希望大家對我印象會有180度改變，應該都會好好玩。（想邊個同你一齊演？）梗係想搵啲同我一樣咁嘈嘅，就係江嘉敏同劉佩玥，其實我哋平時都有傾開，因為幾個都係有無綫大喇叭之稱，觀眾一定會好有新鮮感，我自己都期待呀！」說罷盈盈更做出「我愛你」手語着讀者猜。



粉絲阿彭的話



「Hello，我叫阿彭，幾年前因為患有甲狀腺癌，做完手術出院返屋企休養，百無聊賴就睇到香港小姐競選，就畀馮盈盈宣布賽果時個緊張樣吸引咗，之後佢所有節目同劇集我都有睇，見佢主持節目講嘢好叻，貼地嘅表達方式好可愛，好娛樂到大家，我自細講嘢比較保守，所以錯失過好多機會，好想改變自己嘅軟弱，希望可以透過盈盈嘅對話入面，令自己學識講嘢勇敢啲！」



粉絲Freeman的話



「Hi，我係Freeman，自從盈盈當選港姐之後，因為佢嘅粗口港姐形象起咗注意，同其他港姐好唔同，覺得佢好真性情同有親切感，喺節目度又敢言，令我愈來愈鍾意佢。一直有關注佢社交平台，知盈盈都有做開運動，但我中學畢業後都少運動，所以好希望呢位偶像可以指導我去瘦身。」



更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：

https://orientaldaily.on.cc/

